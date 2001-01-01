محليات
الرياض / وقعت الهيئة العامة للترفيه والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مؤخراً اتفاقية تقديم خدمة ربط تذاكر الفعاليات الترفيهية بتطبيق "توكلنا"، واعتماده بصفته وسيلة لدخول الفعاليات الترفيهية.
"الترفيه" و"سدايا" تربطان تذاكر الفعاليات عبر "توكلنا"
منى / أوضح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ أنه تم ضبط 20 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح لأداء فريضة الحج، واتخذ بحقهم الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحدد
المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج : ضبط 20 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج
الرياض / دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداء من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل على أجزاء من مناطق المملكة.
الدفاع المدني يدعو إلى توخّي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة
الرياض / أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة -بإذن الله- للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته، لافتةً النظر إلى أنها تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق الفعالية والمأمونية
الصحة: تُعلن تسجيل (1098) حالة وتعافي (1207) حالات، وتؤكد أن اللقاحات آمنة وفعّالة
منى / أطلقت مجموعة (stc) سلسلة من تقنيات الروبوتات الذكية لخدمة حجاج بيت الله بالتوازي مع الخطوات المتسارعة للتحول الرقمي في المملكة خطوات كبيرة، إذ وفرت بالتعاون مع شركائها العالميين أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوت المرتبطة بتقنيات
الروبوت الشخصي والروبوت الأمني يتسابقان لخدمة ضيوف الرحمن
مكة المكرمة/ أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، جاهزية كافة مرافق المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن وتسهيل أداء نسكهم في راحة واطمئنان مع اكتمال استعداد طواقمها البشرية وتجهيزاتها الفنية في المشاعر المقدسة.
الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن
مكة المكرمة / أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن استقبال أول وفود حجاج بيت الله الحرام سار بفضل من الله بكل يسر وسهولة؛ وسط منظومة من الخدمات المتكاملة، بمتابعة وإشراف مستمر من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عب
أول فوج من حجاج بيت الله الحرام أدّوا طواف القدوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية
رياضة
القاهرة / توج فريق الأهلي المصري بلقب بطل دوري رابطة الأبطال الأفريقية بعد فوزه على نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون مقابل.
الأهلي المصري يتوج بلقب بطل دوري الأبطال الأفريقية
الرياض / اختتم المنتخب السعودي الأول مساء أمس الاثنين تدريباته استعدادًا لموجهة منتخب أوزبكستان مساء اليوم، على "ملعب مرسول بارك" في ختام منافسات المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 , بحضور ومتابعة رئ
الأخضر يختتم تدريباته استعداداً لأوزباكستان وسط متابعة المسحل
الرياض / حقق أبطال المنتخب السعودي للتايكوندو (للبومسي ) فضية بطولة آسيا الـ 24 للتايكوندو والمقامة حالياً في بيروت بفئة (جماعي +30 سنة) عن طريق الثلاثي محمد العباس ، جهاد البحارنة ، علي المدلي. وفاز وحيد مغيص برونزية فردي تحت 30 سنة ، ونال محمد العب
أخضر التايكوندو يخطف فضية آسيا
الرياض / استأنف المنتخب السعودي الأول اليوم برنامجه الإعدادي في معسكره المقام حاليًا في العاصمة الرياض، ويستعد الأخضر لمباراته الأخيرة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، وذلك بمواجهة منتخب أوزبكستان يوم الثلاثاء
الأخضر يستأنف تدريباته في مقر المعسكر بعد الفوز على سنغافورة
الرياض / واصل المنتخب السعودي الأول، أمس الأربعاء، تدريباته في معسكره الإعدادي الذي يقام حاليًا في العاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب سنغافورة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
الأخضر يرفع استعداده للقاء سنغافورة
الرياض / خسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا من منتخب سلوفينيا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الدورة الدولية الودية، التي يشارك فيها "الأخضر" على هامش معسكره الإعدادي المقام في كرواتيا، في إطار المرحلة الأولى من خطة الإع
الأخضر تحت 20 عاماً يخسر لقاء سلوفينيا ضمن بطولة كرواتيا الودية
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قرية في إقليم Provence، في فرنسا
قرية في إقليم Provence، في فرنسا
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