الرياض / خسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا من منتخب سلوفينيا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الدورة الدولية الودية، التي يشارك فيها "الأخضر" على هامش معسكره الإعدادي المقام في كرواتيا، في إطار المرحلة الأولى من خطة الإع