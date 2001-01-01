8992 2021 05,April

الرياض / أوضحت وزارة الصحة أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة تخطى حاجز 5 ملايين جرعة حتى الآن، عبر 587 مركزاً في مناطق المملكة كافة، حاثةً على المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفرا...