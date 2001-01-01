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4439 2026 14,June

وزارة البلديات والإسكان تكثف جهودها لتعزيز الامتثال في الأراضي الفضاء قبل انتهاء المهلة التصحيحية

الرياض / تكثف وزارة البلديات والإسكان جهودها لتعزيز مستوى الامتثال في الأراضي الفضاء والحد من مظاهر التشوه البصري، داعيةً ملاك الأراضي إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية الممتدة حتى 15 / 4 / 1448هـ، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري والار...

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3129 2026 14,June

"تعليم الرياض" يُطلق خدمة الهاتف الاستشاري خلال فترة الاختبارات

الرياض / خصصت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض هاتفًا إرشاديًا لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية للطلاب والطالبات خلال فترة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي....

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3145 2026 14,June

الإدارة العامة للمرور: تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام المرور تتعلق بالمركبات ذاتية القيادة

الرياض / أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، عن تنظيمات مرورية تتعلق بالمركبات ذاتية القيادة، من خلال تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام المرور تمكّن هذه المركبات من التنقل واتخاذ قرارات القيادة تلقائيًا دون تدخل بشري أو بوجود سائق....

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3193 2026 03,June

جوازات ميناء جدة الإسلامي تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج

جدة / أنهت جوازات ميناء جدة الإسلامي إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1447هـ، بكل يسر وسهولة....

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2932 2026 02,June

ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المسجد النبوي بعد إتمامهم مناسك حج هذا العام

المدينة المنورة / استقبل المسجد النبوي جموع الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة بعد أن أتموا مناسك الحج هذا العام، وسط منظومة تشغيلية وخدمية متكاملة سخّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لتمكين ضيوف الرحمن...

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3079 2026 02,June

هيئة تطوير المدينة المنورة تجهّز أكثر من 19 ألف متر مربع من المسارات لخدمة ضيوف الرحمن في المنطقة المركزية

المدينة المنورة / أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن تهيئة وتجهيز مسارات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في المنطقة المركزية بمساحة إجمالية تتجاوز 19 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج، وتحسين تجربة تنقلهم، ...

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2878 2026 02,June

جامعة طيبة بالمدينة المنورة تفتح القبول في السنة التأهيلية للصم وضعاف السمع للعام الجامعي الجديد

المدينة المنورة / أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة فتح باب القبول في برنامج السنة التأهيلية للصم وضعاف السمع؛ الهادف إلى تهيئة خريجي وخريجات المرحلة الثانوية لغويًا وأكاديميًا للالتحاق بالتعليم الجامعي، وتعزيز جاهزيتهم للتعلم والاندماج في بيئة تعلي...

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3674 2026 31,May

"سار" تعلن اكتمال نقل 1.9 مليون راكب عبر قطار المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1447هـ

مكة المكرمة/ أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" انتهاء التشغيل الفعلي لقطار المشاعر المقدسة لموسم حج عام 1447هـ، حيث نقل القطار أكثر من 1.9 مليون راكب بين محطاته التسع الواقعة في مشاعر عرفات ومزدلفة ومنى، وذلك عبر تسيير 1800 رحلة خلال الموسم، مما ...

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3429 2026 31,May

"التجارة" تواصل جولاتها الرقابية والتموينية في المدينة المنورة تزامنًا مع توافد ضيوف الرحمن

المدينة المنورة / تزامنًا مع توافد حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة بعد إتمام مناسك الحج، تواصل وزارة التجارة تنفيذ جولاتها الرقابية والتموينية لمتابعة الحالة التموينية في الأسواق ومنافذ البيع، والتحقق من جاهزية المنشآت التجارية والخدمات الم...

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2514 2026 31,May

أمير منطقة الرياض ينقل تعازي القيادة في وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي

الرياض / نقل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازي ومواساة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهم...

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2788 2026 24,May

هيئة العناية بالحرمين تطوّر لوحات "أنت هنا" لتسهيل تحديد مواقع الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام

منى / أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطوير لوحات الإرشاد المكاني "أنت هنا"، بما يسهم في تسهيل تنقّل الحجاج والمعتمرين داخل أروقة المسجد الحرام، والوصول إلى وجهاتهم بكل يسر وسهولة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحسين تجر...

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2497 2026 24,May

العناية بالحرمين تطلق منصة "رافد الحرمين" لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

منى / أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منصة "رافد الحرمين" في نسختها التجريبية، بهدف تعزيز الشراكة مع الزوار وضيوف الرحمن، عبر استقبال البلاغات والاستفسارات والملاحظات والمقترحات؛ بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة في ال...

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2550 2026 24,May

"توكلنا" يتيح استعراض تصاريح الحج في مداخل مكة المكرمة ونقاط الفرز والمنافذ لتسهيل إجراءات التنقل

منى / يتيح التطبيق الوطني الشامل "توكلنا" استعراض تصاريح الحج رقميًا في مداخل مدينة مكة المكرمة ونقاط الفرز الأمنية والمنافذ المرتبطة بأعمال الحج، ضمن منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات التحقق من التصاريح وتخفيف الزحام عند النقاط، وذلك لرفع...

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2678 2026 20,May

كفاءة تشغيلية وتقنية عالية في الحرمين الشريفين لموسم حج 1447هـ

مكة المكرمة / تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعزيز منظوماتها التشغيلية والتقنية، عبر تسخير أحدث الحلول العالمية لتوفير بيئة مريحة وآمنة لضيوف الرحمن داخل الحرمين الشريفين وساحاتهما، بما يواكب الكثافة العالية لموسم حج ...

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2603 2026 19,May

وزارة الداخلية تشدّد على أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج

الرياض / شدّدت وزارة الداخلية على أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها لأداء فريضة الحج، وأن الحصول على تصريح بالحج شرط أساسي لأداء فريضة الحج....

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2498 2026 19,May

أمانة منطقة الرياض تضبط أعمال الذبح المؤقت استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

الرياض / بدأت أمانة منطقة الرياض استعداداتها التشغيلية والتنظيمية لعيد الأضحى المبارك، عبر التهيئة المبكرة لإصدار تصاريح الذبح المؤقت للمطابخ والمنشآت الراغبة في تقديم الخدمة خلال أيام العيد، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تنظيم أعمال الذبح، وتعزيز الامتث...

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2548 2026 19,May

هيئة العناية بالحرمين توفر 4700 كرسي متحرك لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن في المسجد النبوي خلال موسم الحج

المدينة المنورة / توفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمات متكاملة وميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن في المسجد النبوي خلال موسم الحج، لتسهيل الوصول، والتنقل، والصلاة....

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2575 2026 18,May

دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة

مكة المكرمة / قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مقيم ومقيمة من الجنسية المصرية لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأُوقِفا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا إلى النيابة ا...

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2582 2026 18,May

أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة 70 من طلبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الرياض / رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم الأحد، حفل تخريج الدفعة 70 من الطلاب والطالبات والمتميزين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك في قاعة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمبنى المؤتمرا...

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2477 2026 18,May

وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي قادمة من الأجواء العراقية

الرياض / صرَّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي بأنه في صباح يوم الأحد الموافق (17 مايو 2026م) تم اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية....

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