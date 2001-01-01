وزارة البلديات والإسكان تكثف جهودها لتعزيز الامتثال في الأراضي الفضاء قبل انتهاء المهلة التصحيحية
الرياض / تكثف وزارة البلديات والإسكان جهودها لتعزيز مستوى الامتثال في الأراضي الفضاء والحد من مظاهر التشوه البصري، داعيةً ملاك الأراضي إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية الممتدة حتى 15 / 4 / 1448هـ، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري والار...التفاصيل
"تعليم الرياض" يُطلق خدمة الهاتف الاستشاري خلال فترة الاختبارات
الرياض / خصصت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض هاتفًا إرشاديًا لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية للطلاب والطالبات خلال فترة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي....التفاصيل
الإدارة العامة للمرور: تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام المرور تتعلق بالمركبات ذاتية القيادة
الرياض / أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، عن تنظيمات مرورية تتعلق بالمركبات ذاتية القيادة، من خلال تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام المرور تمكّن هذه المركبات من التنقل واتخاذ قرارات القيادة تلقائيًا دون تدخل بشري أو بوجود سائق....التفاصيل
جوازات ميناء جدة الإسلامي تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج
جدة / أنهت جوازات ميناء جدة الإسلامي إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1447هـ، بكل يسر وسهولة....التفاصيل
ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المسجد النبوي بعد إتمامهم مناسك حج هذا العام
المدينة المنورة / استقبل المسجد النبوي جموع الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة بعد أن أتموا مناسك الحج هذا العام، وسط منظومة تشغيلية وخدمية متكاملة سخّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لتمكين ضيوف الرحمن...التفاصيل
هيئة تطوير المدينة المنورة تجهّز أكثر من 19 ألف متر مربع من المسارات لخدمة ضيوف الرحمن في المنطقة المركزية
المدينة المنورة / أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن تهيئة وتجهيز مسارات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في المنطقة المركزية بمساحة إجمالية تتجاوز 19 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج، وتحسين تجربة تنقلهم، ...التفاصيل
جامعة طيبة بالمدينة المنورة تفتح القبول في السنة التأهيلية للصم وضعاف السمع للعام الجامعي الجديد
المدينة المنورة / أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة فتح باب القبول في برنامج السنة التأهيلية للصم وضعاف السمع؛ الهادف إلى تهيئة خريجي وخريجات المرحلة الثانوية لغويًا وأكاديميًا للالتحاق بالتعليم الجامعي، وتعزيز جاهزيتهم للتعلم والاندماج في بيئة تعلي...التفاصيل
"سار" تعلن اكتمال نقل 1.9 مليون راكب عبر قطار المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1447هـ
مكة المكرمة/ أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" انتهاء التشغيل الفعلي لقطار المشاعر المقدسة لموسم حج عام 1447هـ، حيث نقل القطار أكثر من 1.9 مليون راكب بين محطاته التسع الواقعة في مشاعر عرفات ومزدلفة ومنى، وذلك عبر تسيير 1800 رحلة خلال الموسم، مما ...التفاصيل
"التجارة" تواصل جولاتها الرقابية والتموينية في المدينة المنورة تزامنًا مع توافد ضيوف الرحمن
المدينة المنورة / تزامنًا مع توافد حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة بعد إتمام مناسك الحج، تواصل وزارة التجارة تنفيذ جولاتها الرقابية والتموينية لمتابعة الحالة التموينية في الأسواق ومنافذ البيع، والتحقق من جاهزية المنشآت التجارية والخدمات الم...التفاصيل
أمير منطقة الرياض ينقل تعازي القيادة في وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي
الرياض / نقل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازي ومواساة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهم...التفاصيل
هيئة العناية بالحرمين تطوّر لوحات "أنت هنا" لتسهيل تحديد مواقع الحجاج والمعتمرين داخل المسجد الحرام
منى / أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطوير لوحات الإرشاد المكاني "أنت هنا"، بما يسهم في تسهيل تنقّل الحجاج والمعتمرين داخل أروقة المسجد الحرام، والوصول إلى وجهاتهم بكل يسر وسهولة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحسين تجر...التفاصيل
العناية بالحرمين تطلق منصة "رافد الحرمين" لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
منى / أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منصة "رافد الحرمين" في نسختها التجريبية، بهدف تعزيز الشراكة مع الزوار وضيوف الرحمن، عبر استقبال البلاغات والاستفسارات والملاحظات والمقترحات؛ بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة في ال...التفاصيل
"توكلنا" يتيح استعراض تصاريح الحج في مداخل مكة المكرمة ونقاط الفرز والمنافذ لتسهيل إجراءات التنقل
منى / يتيح التطبيق الوطني الشامل "توكلنا" استعراض تصاريح الحج رقميًا في مداخل مدينة مكة المكرمة ونقاط الفرز الأمنية والمنافذ المرتبطة بأعمال الحج، ضمن منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات التحقق من التصاريح وتخفيف الزحام عند النقاط، وذلك لرفع...التفاصيل
كفاءة تشغيلية وتقنية عالية في الحرمين الشريفين لموسم حج 1447هـ
مكة المكرمة / تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعزيز منظوماتها التشغيلية والتقنية، عبر تسخير أحدث الحلول العالمية لتوفير بيئة مريحة وآمنة لضيوف الرحمن داخل الحرمين الشريفين وساحاتهما، بما يواكب الكثافة العالية لموسم حج ...التفاصيل
وزارة الداخلية تشدّد على أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج
الرياض / شدّدت وزارة الداخلية على أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها لأداء فريضة الحج، وأن الحصول على تصريح بالحج شرط أساسي لأداء فريضة الحج....التفاصيل
أمانة منطقة الرياض تضبط أعمال الذبح المؤقت استعدادًا لعيد الأضحى المبارك
الرياض / بدأت أمانة منطقة الرياض استعداداتها التشغيلية والتنظيمية لعيد الأضحى المبارك، عبر التهيئة المبكرة لإصدار تصاريح الذبح المؤقت للمطابخ والمنشآت الراغبة في تقديم الخدمة خلال أيام العيد، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تنظيم أعمال الذبح، وتعزيز الامتث...التفاصيل
هيئة العناية بالحرمين توفر 4700 كرسي متحرك لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن في المسجد النبوي خلال موسم الحج
المدينة المنورة / توفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمات متكاملة وميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن في المسجد النبوي خلال موسم الحج، لتسهيل الوصول، والتنقل، والصلاة....التفاصيل
دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة
مكة المكرمة / قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مقيم ومقيمة من الجنسية المصرية لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأُوقِفا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا إلى النيابة ا...التفاصيل
أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة 70 من طلبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الرياض / رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم الأحد، حفل تخريج الدفعة 70 من الطلاب والطالبات والمتميزين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك في قاعة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمبنى المؤتمرا...التفاصيل
وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي قادمة من الأجواء العراقية
الرياض / صرَّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي بأنه في صباح يوم الأحد الموافق (17 مايو 2026م) تم اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية....التفاصيل