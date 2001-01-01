الصحة : إطلاق خدمة أولوية لتطعيم كبار السن بدون حجز موعد
الرياض / أطلقت وزارة الصحة خدمة أولوية يتم من خلالها إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا "كوفيد-19"، لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة وأكثر "حالياً" لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح...التفاصيل
الصحة: 792 حالة إصابة جديدة وتعافي 467 حالة وندعوا الجميع للتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا
الرياض / أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات فيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (792) حالة مؤكدة وتعافي (467) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6686) منها (846) حالة حرجة....التفاصيل
الشؤون الإسلامية : تعليق الإفطار والاعتكاف في المساجد والتوسع بإقامة صلاة العيد في الجوامع والمصليات
الرياض / وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كافة فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بالتأكيد على منسوبي المساجد تعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في داخل الجوامع والمساجد، أو في المرافق التابع...التفاصيل
خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 258 قاضياً بوزارة العدل
الرياض / أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، أمره الكريم بترقية وتعيين 258 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي....التفاصيل
السعودية: تصاريح عمرة رمضان وزيارة المسجد النبوي لمن تلقوا لقاح كورونا
مكة المكرمة / صرح مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة، بأنه انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين على خدمتهم مع تزامن قرب شهر رمضان المبارك، فقد تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بال...التفاصيل
الصحة : عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة تخطّى حاجز الـ 5 ملايين
الرياض / أوضحت وزارة الصحة أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة تخطى حاجز 5 ملايين جرعة حتى الآن، عبر 587 مركزاً في مناطق المملكة كافة، حاثةً على المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفرا...التفاصيل
الصحة : التجمعات والسلوك الخاطئ أسهمت في زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا
الرياض / أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن الأرقام التي رصدتها الوزارة حاليًا المتعلقة بحالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) هي المستويات نفسها التي كانت ترصدها "الصحة" في منتصف أبريل من العام الماضي 2020م....التفاصيل
"هدف": برنامج "وصول" يغطي 80% من تكاليف نقل الموظفات السعوديات من وإلى مقر عملهن
الرياض / يغطي برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 80 % من تكاليف نقل المرأة السعودية العاملة لدى منشآت القطاع الخاص من وإلى مقر عملها، سعيا إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل، وتحسين وتطوير بيئة نق...التفاصيل
السعودية : تؤكد وقوفها التام إلى الأردني ومساندته في قرارات وإجراءات حفاظه على أمنه
الرياض / صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: " بيان من الديوان الملكي "...التفاصيل
الصحة : تسجيل (684) حالة مؤكدة لفيروس كورونا وتعافي(439) حالة وتؤكد ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية
الرياض / أكدت الصحة أهمية عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مهيبةً بالجميع إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية، وتطبيق التباعد الاجتماعي ، منعًا لانتشار كورونا وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم....التفاصيل
وزارة الثقافة تُطلق منصة "أبدع" لإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة الثقافية والفنية
الرياض / أطلقت "وزارة الثقافة" اليوم منصة "أبدع" الإلكترونية الخاصة بإصدار تصاريح وتراخيص مزاولة الأنشطة الثقافية والفنية للأفراد والمنشآت المتطلعين للحصول على رخص الممارسة في هذه المجالات, وذلك عبر الرابط http://abdea.moc.gov.sa....التفاصيل
المملكة تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان وأن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي
الرياض / تؤكد المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وتؤكد أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، كما تؤكد دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، وتشدد على ضرور...التفاصيل
"الزكاة والدخل" تدعو مقدمي خدمات أنظمة البيع إلى تسجيل بياناتهم
الرياض / دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل مقدمي خدمات أنظمة البيع ومزودي أجهزة البيع ومقدمي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية إلى تسجيل بيانات التواصل الخاصة بهم لدى الهيئة قبل تاريخ الثلاثين من شهر أبريل المقبل، وذلك بهدف التواصل معهم من أجل ضمان ت...التفاصيل
الصحة : تسجيل (556) حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتعافي (410)
الرياض / أعلنت وزارة الصحة تسجيل (556) حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتعافي (410) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (5045) حالة منها (694) حالة حرجة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة (389422) حالة، وحالات التعافي (377714) حالة، فيما سجلت (7) ح...التفاصيل
المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان 2021 ينطلق غدا بـ50 جلسة ومحاضرة علمية
الرياض/ تنظم الجمعية السعودية لطب الأسنان الدورة الـ32 من المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان الافتراضي"SIDC 2021" خلال المدة من 19 إلى 21 شعبان 1442هـ الموافق 1 إلى 3 أبريل 2020.
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"التأمينات الاجتماعية" تحدد مهلة لأصحاب العمل لاستكمال بيانات أجر العامل غير السعودي
الرياض / عت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل لاستكمال بيانات الأجر الخاضع للاشتراك للعامل غير السعودي الذي لم يتم استكمال بيانات أجره خلال مهلة التسجيل النظامية قبل أن تقوم المؤسسة بتحديد الأجر الخاضع للاشتراك واعتماده....التفاصيل
المملكة تعرب عن تهنئتها البالغة بنجاح جهود جمهورية مصر في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
الرياض/ تعرب المملكة العربية السعودية عن تهنئتها البالغة بنجاح جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس....التفاصيل
الطيران المدني تضع معايير لتقييم جودة الخدمات في مطارات المملكة
الرياض / وضعت الهيئة العامة للطيران المدني معايير ومؤشرات تقيس أداء الخدمات المقدمة للمسافرين بإشراك المستفيدين من الخدمات وأصحاب العلاقة في تطوير تلك الخدمات، وتحسين أداء القطاع وتجربة العميل، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتحسين تج...التفاصيل
تعليم الرياض يدعو المدارس للمشاركة في مسابقة «مدرستي تبرمج»
الرياض / دعت إدارة تعليم منطقة الرياض الطلاب والطالبات وجميع منسوبيها من المعلمين والمعلمات للمشاركة في المسابقة السنوية « مدرستي تبرمج » في نسختها الأولى التي تنطلق على مستوى المملكة خلال الفصل الدراسي الثاني الحالي من هذا العام 1442هـــ ....التفاصيل
الجمارك السعودية تُحبط تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة الإسلامي
جدة / تمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 1.323.000 حبة، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت للجمرك....التفاصيل